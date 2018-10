Kritik am Flug-Gipfel „Absichtserklärungen reichen nicht aus“

Viele Fluggäste klagen auch über lange Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle.

Das Thema Sicherheitskontrollen ist sträflich vernachlässigt worden. Als erstes muss das Luftsicherheitsgesetz novelliert werden, damit die Flughäfen ein Mitspracherecht bekommen. Bislang haben die Flughafenbetreiber keinerlei Einfluss auf die Abläufe bei der Sicherheitskontrolle. Die sehen, dass da das Chaos ausbricht und können nichts machen. Das muss sich dringend ändern. Außerdem muss der Bund in neue Geräte investieren. In Amsterdam etwa werden in einer Stunde mehr als doppelt so viele Passagiere durch die Sicherheitskontrolle geschleust wie in Frankfurt – nur mithilfe modernster Technik.