Kritik am Hitzeaktionsplan der Grünen „Das ist Aktionismus ohne Sinn und Verstand“

Etwa 2,4 Millionen Beschäftigte in Deutschland sind nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Freien tätig. 2017 zeigten fast 6.400 Menschen Hautkrebs-Berufskrankheiten an. Gerade ist eine neue arbeitsmedizinische Verordnung in Kraft getreten, die Menschen, die draußen arbeiten, besser schützen soll.