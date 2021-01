Kritik am Impfstoffmangel Corona-Impfung „komplizierter als ein Hauskauf“

Wie ist die Situation in Frankreich?

In Frankreich ist man erstaunt über die beißende Kritik der deutschen Nachbarn an der eigenen Impfstrategie. Seit Beginn der Impfungen Ende Dezember wird jeden Morgen im Radio nachgezählt, wie viele Menschen in anderen Ländern bereits in den Genuss einer Behandlung kamen. Deutschland gehört dort zu den leuchtenden Beispielen.