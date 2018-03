Kritik am Wahlkampf: Ex-SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück rechnet mit seiner Partei ab

Die SPD habe sich in einer „Vielfaltseuphorie“ von den alltäglichen Sorgen der Bevölkerung entkoppelt: „Wie die Sozialisten in Frankreich ist auch die SPD in Gefahr, sich mehr um Antidiskriminierungspolitik und Lifestyle-Themen zu kümmern und darüber die Befindlichkeiten der Mehrheitsgesellschaft außer Acht zu lassen“, wird der Ex-NRW-Ministerpräsident zitiert.