Kritik an Altmaier FDP: Steuerpolitischer 10-Punkte-Plan ist „billiges Manöver“

Im Bundeswirtschaftsministerium hat Altmaier den Entwurf für ein „steuerpolitisches 10-Punkte-Aktionsprogramm“ erarbeiten lassen, das neben der Soli-Abschaffung unter anderem auch eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung sowie eine bessere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer vorsieht.

Auch Finanzminister Olaf Scholz lehnt Altmaiers Vorstoß ab. Es gebe bereits eine Reihe wichtiger Maßnahmen, vom Entlastungspaket für Familien über Beitragssenkungen bei den Sozialabgaben gerade für Geringverdiener bis hin zur starken steuerlichen Entlastung beim Solidaritätszuschlag bis 2021, sagte Scholz am Freitag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bali.