Kritik an Coronabeschlüssen Der Staat hat zwischen Feuerwerk und Weihnachtsbraten nichts verloren

Dass der Staat jetzt auch noch in das Zünden von Silvesterraketen hineinregulieren will, ist eine Absurdität. Wir gestatten Bürgern, bei entsprechenden Hygienemaßnahmen, zu demonstrieren. Nun hat die Böllerei zwar noch nicht den Status eines Grundrechts erreicht, auch wenn das einige Menschen in einigen Stadtteilen einiger Großstädte offensichtlich denken. Aber dass sich der Staat ernsthaft kritisch mit Raketen, Knallfröschen und bengalischen Feuern beschäftigt, anstatt auf das Verantwortungsgefühl der Bürger zu setzen, kratzt an seiner Würde. Der Staat hat zwischen Wunderkerzen und Weihnachtsbraten nichts verloren. Mal abgesehen davon, dass man in einem Staat, der den Willen hat, dort das Geschehen zu kontrollieren, nicht leben wollte.