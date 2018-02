Kritik an Groko-Plänen: Selbstständige wehren sich gegen Versicherungspflicht

Schwarz-Rot will, dass Selbstständige künftig zwischen einer gesetzlichen und einer privaten Versicherung fürs Alter wählen müssen. Der VGSD fürchtet, dass die Belastungen gerade für Kleinverdiener untragbar werden könnten. „Die Beiträge aus Renten- und vor allem auch aus Krankenversicherung müssen an das individuelle Einkommen gekoppelt werden“, fordert Lutz in der WirtschaftsWoche. „Sonst werden am Ende Hunderttausende Selbstständige aus ihrer Tätigkeit herausgedrängt.“