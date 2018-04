Kritik an Reformplänen: CDU-Präsidium schiebt Macrons Euro-Zonen-Budget auf die lange Bank

„Das hat aus meiner Sicht nichts mit Blockade in Europa zu tun“, sagte Kramp-Karrenbauer zu der Kritik aus SPD und von den Grünen an der Unions-Positionierung. Für die CDU seien Europapolitik und die Wahrung deutscher Interessen kein Gegensatz. Nur bedeutet dies, dass man Pläne in der EU kritisch hinterfragen müsse.