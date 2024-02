Der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt erteilt Scholz unterdessen eine klare Absage und begründet dies mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg. „Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein”, sagte Scholz. Deshalb stehe dies nicht als Handlungsoption als nächstes auf der Tagesordnung. „Diese Klarheit ist auch erforderlich. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.”