Kritik des Rechnungshofs Wo unser Geld versickert

Jetzt stellt sich nach einem aktuellen Bericht des Rechnungshofs wieder einmal heraus, dass die vielen Milliarden gar nicht abgerufen werden können. Es fehlt an Personal und Management ebenso wie an förderwürdigen Projekten. Und selbst wenn Projekte vorliegen und genehmigt werden, gibt es immer noch zahllose Unregelmäßigkeiten. So hat die EU auch im vergangenen Jahr wieder einen großen Teil ihres Haushalts unrechtmäßig ausgegeben. Insbesondere bei den Agrar- und den Strukturhilfen haben die Prüfer massive Defizite ausgemacht. In diesen beiden Feldern, die 80 Prozent des Budgets ausmachen, lag die Fehlerquote bei mehr als fünf Prozent. Und von den Strukturhilfen in Höhe von 32 Milliarden Euro hätten gar zwölf Prozent nie bewilligt werden dürfen. Ein blamables Urteil.