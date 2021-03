Kritik Richterbund stellt sich gegen Justizministerin Lambrecht

Anlass ist die anstehende Neubesetzung des Präsidiums am Bundesfinanzhof (BFH) in München, dem höchsten deutschen Finanzgericht. Dem Vernehmen nach will Lambrecht zwei Kandidaten auf Präsidenten- und Vizepräsidentenposten befördern, die nach Ansicht von Kritikern parteipolitisch genehm sind, ohne die von Ministerium und Bundesgerichten 2016 vereinbarten Anforderungen zu erfüllen. Offiziell bestätigt ist dies nicht, doch wurden die unterlegenen Bewerber in der vergangenen Woche informiert, dass die Entscheidung gefallen ist.