Kritik vor Schienengipfel „In der Bahnpolitik nicht den zweiten vor dem ersten Schritt gehen“

Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene sowie Vertreter von Güterbahnen haben beim angestrebten Ausbau des Bahnverkehrs in Europa konkrete Schritte und zusätzliche Anstrengungen auch in Deutschland eingefordert. Vor dem „Schienengipfel“ an diesem Montag in Berlin warnte die Allianz pro Schiene davor, in der Bahnpolitik den zweiten vor dem ersten Schritt zu gehen. Die Betreiber von Güterbahnen verwiesen auf die anhaltenden Hindernisse im grenzüberschreitenden Schienenverkehr.