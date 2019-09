Kryptowährungen: Scholz strikt gegen private Digitalwährungen

Mit der Bundesbank will die Bundesregierung intensiver als bisher im Dialog sein, um beim Thema digitalem Zentralbankgeld auf dem aktuellen Stand zu sein. Die Europäische Zentralbank prüft Möglichkeiten öffentlicher Digitalwährungen - das könnte Libra und ähnliche Projekte überflüssig machen. Facebook will Libra in der ersten Hälfte 2020 an den Start bringen. Experten trauen dem Konzern aus dem Silicon Valley durchaus zu, damit das Finanzsystem auf den Kopf zu stellen - weil Geldtransfers zwischen Personen und zwischen Ländern schneller und günstiger werden dürften.