KTF-Urteil „Die Vollkaskomentalität unserer Bundesregierung muss beendet werden“

Das klingt erst mal ganz positiv. Zu welchen Unsicherheiten führt das Urteil denn?

Konkret fragen wir uns, was aus dem Wachstumschancengesetz wird und ob es noch umgesetzt werden kann. Wir sind in Deutschland auf dem Weg in die Deindustrialisierung und brauchen attraktive Standortbedingungen für Unternehmen, damit hier wieder investiert wird. Eine Möglichkeit der Gewinnthesaurierung wäre zusätzlich wichtig, um Investitionen vor Ort zu fördern. Aber auch das Strompreispaket, was gerade für die produzierenden Unternehmen beschlossen wurde, um eine weitere Deindustrialisierung zu verhindern, muss realisiert werden. Hier ist es uns wichtig, dass die Stromsteuer trotzdem auf EU-Mindestniveau abgesenkt wird, das war auch im normalen Haushalt vorgesehen. Das Problem der Deindustrialisierung muss jetzt ohne KTF-Subventionen gelöst werden, weshalb Maßnahmen und Ausgaben, die das Wachstum am Standort fördern, unbedingt weiter durchgezogen werden müssen.