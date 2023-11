KTF-Urteil „Es gibt öffentliche Zusagen vom Bundeskanzler, auf die die Gesellschaft und wir setzen“

Wo sind die Investitionen besonders notwendig?

Ein wichtiger Bereich ist die Mikroelektronik – diese ist entscheidend für alles, was sich in diesem Land in den nächsten zehn Jahren bewegen wird. Sie ist essenziell für die Elektrifizierung und die Digitalisierung der Energiewende. In jeder PV-Anlage, jedem Windrad, jeder Ladesäule und jeder Wärmepumpe werden Halbleiter gebraucht. Um ein Beispiel zu nennen: Ein modernes Auto hat heute Halbleiter im Wert von rund 1.000 Euro verbaut. Dieser Wert und die Anzahl von benötigten Halbleitern werden noch weiter steigen. Ich denke, dass das gesellschaftlich in weiten Teilen verankert ist. Es geht nun darum, bei dieser Technologie voranzugehen und den deutschen wie auch europäischen Produktionsanteil daran zu stärken.