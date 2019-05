Kühnerts kommunistische Träume Kevin, geh ins historische Proseminar!

Bei genauerem und historisch sensiblem Lesen offenbart sich Kühnert in diesem Interview als waschechter Kommunist, dem offenbar die gesamte Geschichte Osteuropas und anderer kommunistischer Regime seit 1917 unbekannt ist. Oder, was noch schlimmer wäre, gleichgültig. Wie sonst könnte er ernsthaft erwägen, „Leuten Angebote“ zu machen, „mit ihrem privaten Wohnungsbesitz in Genossenschaften reinzugehen“? Weiß er nicht von der Jahrhundertkatastrophe der Massenkollektivierung in der frühen Sowjetunion? Millionenfach brachten in den 1920er Jahren russische, ukrainische, kaukasische Bauern formal freiwillig, tatsächlich mit wachsender sowjetischer Staatsgewalt genötigt, ihren Land- und Immobilienbesitz in Kolchosen (die Silbe „Kol“ kommt von „Kollektiv“) ein. Die Folge waren millionenfacher Hungertod und die soziale Entwurzelung ganzer Völker. Wie kollektivierte Wohnquartiere wirklich aussehen, in denen Wohnungen niemandem persönlich, sondern allen (also de facto schließlich dem Staat) gehören, sollte sich Kühnert einmal von älteren Menschen berichten lassen, die vor 1990 in sozialistischen Ländern lebten.