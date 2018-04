Derzeit genießen gewählte Betriebsräte einen Kündigungsschutz auch über ihre Amtszeit hinaus. „Künftig sollte dieser erweiterte Schutz sofort gelten, sobald Beschäftigte schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklären, einen Betriebsrat gründen zu wollen“, so Hoffmann. Er forderte zudem Politik und Justiz auf, die Behinderung von Betriebsräten stärker zu ahnden. „Viele Staatsanwaltschaften betrachten das als Bagatelldelikt. Hier brauchen wir ein Machtwort der Politik. Wir müssen die Behinderung von Betriebsräten sofort und wirksam sanktionieren.“



