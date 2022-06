„Künftig die Uhr wieder nach der Bahn stellen“ Wissing macht Sanierung des Bahn-Netzes zur Chefsache

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) kündigte an, mitanzupacken und will dazu möglichst früh in die Planung miteinbezogen werden. Kundenfreundliches Bauen dürfe aber nicht dazu führen, das vor allem an Wochenenden, Feiertagen oder nachts gebaut werden, „da die Arbeitsbedingungen unserer Beschäftigten nicht überstrapaziert werden dürfen“, erklärte HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller.