Künstliche Intelligenz: Bundesarbeitsministerium: „TÜV“ für KI wird noch dieses Jahr seine Arbeit aufnehmen

In deutschen Unternehmen steigen die Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz (KI). Da die Entwicklung Auswirkungen auf Firmen und Beschäftigte hat, ruft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eine Art TÜV für die Anwendungen der KI in Unternehmen ins Leben. Noch in diesem Jahr soll nach Vorab-Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstagsausgabe) das „deutsche KI-Oberservatorium“ seine Arbeit aufnehmen. Es soll Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz bewerten und politisch steuern helfen.