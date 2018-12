Künstliche Intelligenz Der Digital-Gipfel setzt falsche Prioritäten

Insofern will ich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nicht vorwerfen, dass er als formaler Gastgeber des Gipfels das falsche Thema gewählt hätte. Nur hat er nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Denn in dem immerhin 20 Seiten starken Programm der Veranstaltung findet sich nur an einer einzigen Stelle das Stichwort Cyber-Sicherheit. Die zugehörige Diskussionsrunde ist zudem die letzte am Nachmittag, wenn es die Gäste längst zum Buffet zieht.