Künstliche Intelligenz: Der neue Hype im politischen Berlin

Auf so viel Wertschätzung wartet so manch ein Minister eine ganze Amtszeit lang. Als Angela Merkel ihre traditionelle Rede zur Eröffnung der Hannover-Messe hielt, erwähnte sie keinen Mann so häufig wie diesen: Wolfgang Wahlster. Den eigens angereisten Präsidenten des Messepartnerlandes Mexiko begrüßte die Kanzlerin herzlich, aber nüchtern. Beim Informatiker Wahlster hingegen geriet die Physikerin Merkel geradezu ins Schwärmen. Ganze drei Mal sprach die Regierungschefin den Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in ihrer Rede direkt an. Sie wolle ihm hier „ganz herzlich danke sagen“ für seine Arbeit.

Die Merkel’sche Ehrerbietung ist typisch für die Erregung, die das Regierungsviertel und die ganze große Koalition erfasst hat. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist das neue heiße Ding in Berlin. Wer vor einigen Jahren noch von der Elektromobilität schwärmte oder die Industrie 4.0 vorantreiben wollte, doziert nun über lernende Maschinen und autonome Systeme. Im Koalitionsvertrag kommt KI ganze elf Mal vor. „Wir wollen“, heißt es da zum Beispiel, „Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei der Erforschung von künstlicher Intelligenz machen.“ Bekenntnisse zum „Sozialstaat“ schafften es dagegen nur magere viermal ins Papier.

Der Forscher Wahlster lobt denn auch höflich in Richtung der Politik zurück: Die Offensive sei richtig. „Künstliche Intelligenz ist ein Innovationstreiber – gerade für den Industriestandort Deutschland.“ Die Bundesrepublik müsse sich nicht vor der internationalen Konkurrenz verstecken. Aber: „Mehr Förderung würde unsere Position nachhaltig stärken.“

Aus der Wirtschaft bekommt er Unterstützung. All die angekündigten GroKo-Vorhaben – darunter ein „Masterplan“ für KI oder ein deutsch-französisches Forschungszentrums – dürften „kein politisches Lippenbekenntnis bleiben, um den Koalitionsvertrag aufzuhübschen“, sagt Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung: „Bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz muss Deutschland den Turbo einlegen.“ Den Turbo? Bis zum Herbst soll es den Masterplan der Bundesregierung zwar geben. Doch was darin stehen soll, ist bislang nicht zu erkennen. Die föderale verstreute deutsche Forschungslandschaft mit dem DFKI, den Universitäten, Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten dürfte sich ohnehin kaum mit dem zentralistischen Aplomb vertragen, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim selben Thema an den Tag legt. Das ist das eine. Das andere sind Planungswirren: Als jüngst ein geplantes Spitzentreffen aller beteiligte Ressorts am 18. Mai öffentlich wurde, wussten manche der beteiligten Ministerien davon nichts.