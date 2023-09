Künstliche Intelligenz Heil: Spätestens 2035 kein Arbeitsplatz mehr ohne KI

05. September 2023 | Quelle: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht den vermehrten Einsatz von Künstlicher Intelligenz positiv. Bild: Bild: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Millionen Beschäftigte in Deutschland fördern und politisch gestalten. „Wir werden in Deutschland versuchen, KI auf die Straße zu bringen”, sagte Heil am Montagabend in Berlin. Spätestens 2035 werde es keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun habe.