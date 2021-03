Künstliche Intelligenz Ministerien lassen KI-Millionen liegen

Aufgeschoben ist aber in manchen Fällen tatsächlich aufgehoben: Denn aus haushaltsrechtlichen Gründen können die eingeplanten Gelder teils nicht ins laufende Jahr übertragen werden, etwa im Landwirtschaftsministerium. Derweil haben andere Ressorts sogenannte „Ausgabenreste“ gebildet, um 2021 trotzdem noch Zugriff auf die Millionenförderung zu haben.



So will das BMF die Mittel aus dem vergangenen Jahr 2021 vollständig abrufen, beispielsweise für die bereits initiierten Projekte „Künstliche Intelligenz in den Haushaltsverfahren“ und „Digitale Mittelstandskoordination“. Das Landwirtschaftsministerium will seine 38 geplanten Projekte nun bis zum Juli in die Spur bringen. Das Umweltministerium fördert weitere „KI-Leuchttürme“, die aufzeigen sollen, wie KI-Technologien für den Umwelt-, Klima- und Naturschutz genutzt werden können.