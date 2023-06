Künstliche Intelligenz und ChatGPT „So reißen wir hinten ein, was wir vorne mühsam aufgebaut haben“

Die EU arbeitet am AI Act, um KI in Risikokategorien einzuteilen und damit einen Goldstandard für die KI-Regulierung zu schaffen, SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken schlägt für Deutschland die Schaffung einer KI-Aufsichtsbehörde vor. Sind das gute Initiativen, damit Deutschland und Europa mit China und den USA mithalten können?

Wir stehen auf EU-Ebene mit dem AI Act gerade vor einer neuen Regulierung – und hier werden die Weichen gestellt, welche Chance KI in Europa künftig hat. Was wir unbedingt brauchen, ist ein risikobasierter Ansatz. Das bedeutet für KI-Anwendungen mit einem geringen Risiko gelten keine bis wenige, klar bestimmte Transparenz-Anforderungen – Anwendungen mit hohem Risiko unterliegen umfangreichen Anforderungen. Wir warnen davor, KI durch ein Übermaß an Regulierung aus Deutschland und Europa zu vertreiben.