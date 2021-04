Künstliche Intelligenz Wer keine Daten nutzt, bleibt „hidden“ – und wird nicht zum „Champion“

Pläne für ein solches Institut gibt es auch hierzulande, doch fehlt es in der Politik bisher noch an breiter Unterstützung. Das könnte sich ändern in der kommenden Legislaturperiode, denn in allen bisher veröffentlichten Programmen und Programmentwürfen sind Digitalisierung und der Umgang mit Daten ein zentrales Thema. Bislang hat es allerdings auch nicht an der Erkenntnis gemangelt – sondern an der zügigen Umsetzung.



Mehr zum Thema: Als erste Region der Welt will Europa Künstliche Intelligenz regulieren. Die Industrie will sich möglichst viel Spielraum erhalten, die Zivilgesellschaft Risiken minimieren. Wer wird sich durchsetzen?