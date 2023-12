Kürzungsliste An diesen Stellen will die Bundesregierung sparen

Milliarden müssen eingespart werden – und so soll es gehen: Fast eine Woche nach der Einigung der Ampel-Spitzen in der Haushaltskrise gibt es eine Kürzungsliste. Am Mittwoch befasste sich die Bundesregierung mit den Details der Einigung zum Bundeshaushalt 2024. Einzelne Gesetzentwürfe seien im Kabinett aber noch nicht beschlossen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Das sei für Januar geplant. Aktuell werde die technische Umsetzung des Kompromisses im Finanzministerium erarbeitet.