Kultusministerkonferenz: Bund und Länder beschließen Milliarden-Programm für Schulen

Bund und Länder haben sich auf ein milliardenschweres Programm zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen geeinigt. Die Kultusministerkonferenz stimmte am Freitag einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Die Pläne sollen am Nachmittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Es nehmen unter anderem Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), teil.