Kurdenkonflikt: Türkische Gemeinde ruft zu gewaltfreier Auseinandersetzung auf

StuttgartDer Chef der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, mahnt verfeindete türkische Gruppen in der Bundesrepublik zu einer gewaltfreien Auseinandersetzung. „Gewalt und Straßenkampf haben in einem Rechtsstaat nichts zu suchen“, sagte Sofuoglu in Stuttgart. Er rief Türken und Kurden auf, sich von solchen Gruppen zu distanzieren, die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung anwendeten. Er nannte die Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der türkischstämmigen Rockergruppe „Osmanen Germania“. Diese nutzten die Invasion der Türkei im Norden Syriens, um auf sich aufmerksam zu machen.