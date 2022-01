Kurier statt Kellner Viele haben die Chance auf einen Neuanfang ergriffen – und kommen nicht zurück

„Die Anfragen, ob ich in den Handel zurückkehren möchte, gibt es. Aber ich sage: Definitiv nein. Leute, die mich kennen, fragen: Was willst du in der Logistik? Aber hier lerne ich Tag für Tag Neues. Ich habe gerne im Verkauf gearbeitet, aber im Einzelhandel habe ich alles gesehen. Hier in der Logistik eröffnen sich gerade ganz neue Perspektiven für mich.“



