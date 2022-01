Kurier statt Kellner Viele haben die Chance auf einen Neuanfang ergriffen – und kommen nicht zurück

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten nennt Corona nur einen Brandbeschleuniger, der die Versäumnisse im Gastgewerbe offengelegt habe. Viele Menschen seien in andere Branchen gewechselt, weil sie gemerkt hätten, dass es möglich ist, mit planbaren Arbeitszeiten mehr Geld zu verdienen. Stimmt das nicht?

Der Verdienst ist mit Zuschlägen und Trinkgeld auch in der Gastronomie attraktiv. Und bei uns arbeitet ein ganz besonderer Menschenschlag, der es mag, dafür wertgeschätzt zu werden, Gästen einen schönen Abend zu gestalten. Ich kenne Kellnerinnen, die eine Weile an der Supermarktkasse gearbeitet haben und denen dieses Feedback fehlte. Aber natürlich muss man als Arbeitgeber alles dafür tun, dass die Leute zurückkommen, man muss den Kontakt halten und ihnen sagen: Wir sind noch da und wir denken an euch.