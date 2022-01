Kurier statt Kellner Viele haben die Chance auf einen Neuanfang ergriffen – und kommen nicht zurück

„Die Gastronomie wird in Zukunft Riesenprobleme haben“, sagt Christian Stiller – und wenn das stimmt, liegt das auch an Menschen wie ihm selbst. Stiller ist Koch, bis zur Coronapandemie arbeitete er als Küchenchef für Unilever am Standort Thayngen in der Schweiz, war zuständig, alle Mitarbeiter in dem Land zu verpflegen. Vorbei, die Branche hat ihn verloren: Nachdem der Konzern ihm aufgrund der Krise kündigte, orientierte sich der 37-Jährige radikal um – und macht nun eine Ausbildung zum Lokführer bei der Bahn.