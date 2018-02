„Die Regierung wird auf Treibsand agieren“

Neben der Wachstumsfrage ist Ihr großes Thema als Politiker und Autor die Freiheit der Bürger und ihr Konflikt mit dem Staat.

Wenn ich einen Vortrag zu Ordnungsfragen halte, betone ich gelegentlich: „Das regelt Vater Staat“. Die Zuhörer nicken. Nach einer Pause frage ich dann: „Wer sind dann die Kinder?“ Die Zuhörer wirken verlegen. Sie sehen sich nicht als Kinder des Staates. Sie erkennen: Treibt man die Macht von Vater Staat über seine Kinder zu weit, vor allem in der sozialen Ordnung, dann wird die Freiheit gefährdet. In den ersten Jahren unserer Zeit in Sachsen gehörte zu den wichtigsten Fragen der Bürger: Werden die Menschen, die seit 50 Jahren in einer Diktatur gelebt haben, verstehen, dass Freiheit einen Auftrag enthält. Sie kamen aus einer Ordnung, in der Vater Staat sich um alles kümmerte und alles kontrollierte. Die Sachsen waren bereit, den schwierigen Zusammenhang von Freiheit und persönlicher Verantwortung zu akzeptieren. Als Ministerpräsident habe ich so wenig wie möglich versprochen. Ich habe nie gesagt: Wir machen das für euch. Unsere Botschaft war: Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr bisher schon geleistet habt.