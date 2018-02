Es ist nun eine neue Partei in den Bundestag eingezogen, die AfD. Die etablierten Parteien ignorieren sie bislang weitestgehend. Ist das richtig? Oder wird die AfD demnächst integriert werden?

Noch nicht, aber das ist im Gange. Sie können das Eins zu Eins mit den Grünen vergleichen. Dass die Grünen mit Blumen und Pullovern in den Bundestag zogen, war eine Provokation. Bei vielen Abgeordneten lösten sie damit Ablehnung und Abscheu aus. Aber bei einigen wenigen fanden sie Interesse und Aufmerksamkeit: „Die haben doch was“. In einer kooperativen Demokratie wie der unseren ist das kaum anders denkbar. Man sitzt zusammen im Parlament, hört sich zusammen die guten und die schlechten Reden an, und geht dann raus zum Kaffee und redet dort mit den Bekannten und den Neuen. Nach einer Weile wurden auch die Linken zunehmend integriert. Zum Schaden der Linken, weil sie dadurch immer selbstverständlicher wurden und sich nicht mehr demonstrativ als Opfer beschreiben konnten. Das wird bei der AfD ähnlich verlaufen. Sie wird nicht verschwinden, weil die Fragen, die sie jetzt stellt, Fragen sind, die sich jetzt tatsächlich stellen. Wenn in vier Jahren wieder Wahlen sind, ist die AfD vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Und dann ist sie vielleicht auch brauchbar.