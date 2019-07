Kurz erklärt Wieso prescht Schulze jetzt bei der CO2-Steuer vor?

Nun legt Schulze also nach. Am liebsten würde die Ministerin eine CO2-Steuer einführen, Treibhausgas-Emissionen damit einen einheitlichen Preis geben – und die Einnahmen an die Bürger zurückverteilen. So ähnlich macht es beispielsweise die Schweiz. „Ein CO2-Preis ist kein Allheilmittel, mit dem wir alle Klimaziele erreichen. Zusammen mit anderen Maßnahmen ist er aber ein wichtiger Baustein, damit Deutschland wegkommt von der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas“, wirbt Schulze. „Künftig soll gelten: Wer sich klimafreundlich verhält, wird belohnt.“