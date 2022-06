Kurz vor Abstimmung Koalitionskrach um Aus für Verbrenner ab 2035

28. Juni 2022

Kurz vor der Abstimmung über ein mögliches Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 gibt es Streit innerhalb der Koalition Bild: dpa Bild:

In Luxemburg stehen wichtige Entscheidungen an – die in Berlin für einen Koalitionskrach sorgen. Wie stimmt Deutschland über ein Verbrenner-Aus ab?