Ladeinfrastruktur Kann Volker Wissing Deutschlands E-Ladehemmungen überwinden?

So wird das nichts mit dem viel beschworenen Markthochlauf. Wer sich aktuell ein E-Auto anschaffen will, so resümiert so mancher in der Automobilbranche, findet weder im heimischen Kiez noch auf der Autobahn zuverlässige Lademöglichkeiten. „Alle erwarten vom Minister, dass er auf der Konferenz seinen lange versprochenen Masterplan Ladeinfrastruktur präsentiert und das ewige Zögern aufhört“, heißt es bei Beteiligten im Vorfeld der Konferenz. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert sogar, die Organisation des Ausbaus zumindest teilweise in die Hände anderer Ministerien zu legen. Aber dazu gleich mehr.