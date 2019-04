Ladenetz für E-Autos Mehr Ladesäulen? Über diese Hindernisse klagen die Städte

In Hannover und in Mainz gibt es jeweils etwa 50 Ladepunkte. Während Hannover von seiner Konzessionärin Enercity bis Ende 2019 den Betrieb von 120 Säulen mit 240 Ladepunkten erwartet, strebt Mainz nach Angaben der Stadt lediglich 15 bis 20 neue Ladepunkte bis Jahresende an. Aus in Mainz hieß es, der öffentliche Raum sei „sehr begrenzt, es bestehen zahlreiche Nutzungskonflikte“, etwa beim Parken.



Mit Blick auf die Förderung sind aus Mainzer Sicht noch Gesetzesänderungen notwendig, so etwa einheitliche und verständliche Beschilderung sowie Regeln für das Ladestationen in Garagen von Mehrfamilienhäusern. Außerdem müsste Carsharing für E-Autos gezielt gefördert werden und die Erweiterung der Stromleitungen.