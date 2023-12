Ladesäulen auf Supermarkt-Parkplätzen „Staatlich initiiertes Programm zum Aufbau von Elektroschrott“

Das Programm würde enorme Kosten verursachen, rechnen die Händler vor. Bei einer verbindlichen Quote von zehn Prozent, also einem Ladepunkt an jedem zehnten Parkplatz, würden sich die Kosten für einen typischen Supermarkt mit 45 Stellplätzen auf circa 135.000 Euro belaufen. „Hochgerechnet bedeutet das, dass allein für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ein sofortiges Investitionsvolumen von rund vier Milliarden Euro anfallen würde, nur im Bestand“, heißt es in dem Schreiben.