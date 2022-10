Länderfinanzen 2022 So hoch sind Deutschlands Bundesländer derzeit verschuldet

Die zweitwenigsten Schulden der 16 Bundesländer hat Mecklenburg-Vorpommern. Öffentlich rühmte sich das Land lange dafür, seit 2006 keine neuen Kredite mehr in Anspruch genommen zu haben. Damit blieb auch die Verschuldung konstant niedrig. Das änderte sich jedoch mit Ausbruch der Corona-Pandemie. So musste Mecklenburg-Vorpommern für Ende 2020 einen Rekordschuldenstand vermelden – und für die Bekämpfung des Corona-Virus wieder neue Kredite aufnehmen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro. 13,36 Milliarden Euro Schulden standen am Ende zu Buche. Davon sollen nach dem zweiten Quartal 2022 noch 8,4 Milliarden Euro übrig sein. Neue Herausforderungen stehen angesichts von Inflation und Energiekrise aber bereits vor der Tür.