Dieses Gesetz zeuge von „Misstrauen gegenüber Richterinnen und Richtern”, kritisierte Hessens Justizminister, Roman Poseck, in der Länderkammer. Vor allem zwei Aspekte störten den CDU-Politiker: dass eine Verhandlung per Video bereits auf Antrag eines einzelnen Beteiligten durchgeführt werden solle und dass ein Richter es ausführlich begründen müsse, wenn er eine Video-Verhandlung ablehnt. Zudem bedeute die schriftliche Begründung einer solchen Ablehnung einen nicht unerheblichen zusätzlichen bürokratischen Aufwand. „Man hat den Eindruck, dass immer das Gegenteil von dem getan wird, was die Gerichtspraxis für sinnvoll hält”, kritisierte Poseck.