Längere AKW-Laufzeiten Die Grünen stecken in der Zwickmühle

Man erinnere sich: Als die rotgrüne Bundesregierung 1999 die deutsche Beteiligung am Kosovokrieg durchsetzte, verlangten die rebellierenden Grünen einen Sonderparteitag, in dessen Verlauf sie dem damaligen Außenminister Joschka Fischer einen Farbbeutel an den Kopf warfen. Ähnlichen Widerstand müsste die Spitze der Grünen auch jetzt befürchten. Vor allem die Mitglieder in Niedersachsen, wo symbolträchtige Schlachten gegen die Atomkraft stattfanden (Gorleben) und wo am 9. Oktober gewählt wird, dürften wieder einmal einen Sonderparteitag verlangen. Zumal gerade in Niedersachsen schon die nächste energiepolitische Zumutung lauert: Dort liegen rund 90 Prozent der heimischen Gasvorräte unter der Erde, die man mittels Fracking zur Verringerung der nationalen Rohstoffabhängigkeit fördern könnte.