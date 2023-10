Lage am Arbeitsmarkt „Die goldenen Jahre sind vorbei“

Auch Enzo Weber vom IAB sieht diese Entwicklung kritisch: „Wir haben einen riesigen Bedarf, aber schaffen es nicht mehr so wie vor Corona, Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauszukriegen. Das ist ein schleichender Prozess, der absehbar Probleme macht.“



Die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen krankt nicht nur an der schwachen Konjunktur. Auch fallen staatliche Hilfen dem Sparkurs der Bundesregierung zum Opfer. Unter dem Druck des Finanzministeriums muss Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei den Mitteln für die Eingliederung von Arbeitslosen sparen. Für den Haushaltsentwurf 2024 hagelt es deshalb Kritik. Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) schrieb im August in einem offenen Brief an Heil, er sehe „die Betreuung und Integration von Langzeitleistungsbeziehenden und Langzeitarbeitslosen in ihren Grundfesten gefährdet“.