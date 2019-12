Land der Pendler Warum Pendler so oft im Stau stehen? Weil sie zu bequem sind!

Einen Moment bitte noch: Natürlich gibt es Gegenden in Deutschland, wo es sich ohne Auto nicht leben lässt – zumindest nicht in einer halbwegs angenehmen Art und Weise. Trotzdem gilt das nicht für die meisten Großstädte und Ballungszentren. Dort ist das Nahverkehrsangebot in der Regel gut – auch wenn es, wie immer, viel Potenzial für Verbesserungen gibt. Unter anderem beim Tarifsystem und der Preisgestaltung.



Aber jede und jeder sollte sich eben auch fragen, ob sie oder er wirklich aufs Auto verzichten würde, wenn die U-Bahn in der Stadt häufiger käme und der Bus auf dem Land nicht nur alle zwei Stunden führe, sondern jede halbe Stunde. Oder ob das vermeintlich (oder teils auch tatsächlich) nicht ganz so tolle Angebot nicht vor allem ein vorgeschobener Grund ist. Wie gesagt: In Berlin haben objektiv betrachtet nicht einmal notorisch Unzufriedene allzu viele Gründe fürs Mäkeln. Trotzdem steigen nicht besonders viele Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel um.