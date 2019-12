Landesgruppe CSU will Familien entlasten und stellt Forderungskatalog für Winterklausur auf

So wollen die Christsozialen „eine Kita-Pauschale für den Kita-Weg einführen“. Künftig solle neben dem Fahrtweg zur Arbeit also „auch der zusätzliche Weg zu Kita oder Kindergarten steuerlich absetzbar sein“. Die CSU-Bundestagsabgeordneten wollen ferner, dass „Beiträge für Kinderbetreuungskosten voll von der Steuer absetzbar sind – statt wie heute nur bis zu zwei Drittel und mit maximal 4000 Euro pro Kind und Jahr“. Den Höchstbetrag will die CSU zudem auf 6000 Euro anheben. Darüber hinaus soll nach dem Willen der Landesgruppe das Kindergeld vom 1. Januar 2021 an um 15 Euro pro Monat erhöht und der Kinderfreibetrag entsprechend angehoben werden.