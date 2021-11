Landesparteitag Kretschmer bekommt bei Wiederwahl als Sachsen-CDU-Chef nur mageres Ergebnis

Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionen mahnte Kretschmer konsequentes Handeln an. „Wir müssen jetzt in einer besonderen Weise auf die Bremse treten.“ Die Entwicklung dürfe so nicht weitergehen. „Das kann kein gutes Ende nehmen. Wir wollen keinen neuen Lockdown. Wir wollen, dass Kindergärten und Schulen offen bleiben.“