Landesregierung Niedersachsens Grüne stimmen Koalition mit SPD zu

06. November 2022 | Quelle: dpa

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang (l) mit den Spitzen der Landespartei in Hannover. Bild: Bild: dpa

Nach der SPD haben auch die Grünen in Niedersachsen der geplanten rot-grünen Koalition im Land zugestimmt. Bei einem außerordentlichen Parteitag am Sonntag in Hannover votierte eine breite Mehrheit für die Zusammenarbeit. Es gab einzelne Gegenstimmen und Enthaltungen. Die SPD hatte bereits am Samstag für eine Regierung mit den Grünen gestimmt. Am Montag wollen beide Parteien den Koalitionsvertrag unterzeichnen.