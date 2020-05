Landesverfassungsgericht Weiterhin Kritik an linker Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern

Für neuen Ärger sorgte ein Interview Borchardts in der „Süddeutschen Zeitung“. Darin sagte sie: „Es gab Mauertote auf beiden Seiten, es sind auch Grenzsoldaten erschossen worden.“ Der Vorsitzende der Opferverbände, Dieter Dombrowski (CDU), sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag) dazu: „Wer so die Opfer der Diktatur verhöhnt, ist an einem Verfassungsgericht fehl am Platz.“