Landgericht Kleve: Schlüsseldienst-Chefs wegen systematischer Abzocke verurteilt

KleveTür zu, Schlüssel steckt innen. In dieser misslichen Lage riefen Betroffene – dem Rat von Verbraucherschützern folgend – örtliche Schlüsseldienste an. Dachten sie. Sie landeten über eine Rufumleitung im Call-Center der „Deutschen Schlüsseldienstzentrale“ im niederrheinischen Geldern und wurden reihenweise abgezockt, wie die Richter am Landgericht Kleve am Dienstag in ihrem Urteil feststellten. Die Anklage hatte 1000 Opfer bundesweit aufgeführt, die meisten leben in Nordrhein-Westfalen.