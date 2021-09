Landtag FDP verliert in Thüringen Status als Fraktion

Voraussichtlich am Donnerstag soll in einer Sondersitzung des Parlaments entschieden werden, ob die FDP eine Gruppe bilden und damit einige Rechte behalten kann. Dass FDP-Abgeordnete zum Beispiel weiterhin in den Fachausschüssen mitarbeiten können sollen, gilt als weitgehend unstrittig. Nur die AfD plädiert dafür, der FDP alle Rechte zu entziehen, die mit dem Fraktionsstatus verbunden waren. Meinungsverschiedenheiten gibt es in der Frage, ob die Freidemokraten im Landtag weiterhin einen Vizepräsidenten stellen dürfen.