Landtag Regierung in Bayern: CSU und Freie Wähler über Inhalte einig

23. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Klaus Holetschek (r, CSU), Fraktionsvorsitzender der CSU im bayerischen Landtag, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, zum Start der Koalitionsgespräche zwischen CSU und Freien Wählern. Bild: Bild: dpa

Auf dem Weg zu einem neuen Koalitionsvertrag haben CSU und Freie Wähler in Bayern sämtliche inhaltlichen Dissenspunkte aus dem Weg geräumt. In einer Spitzenrunde am Montag einigten sich beide Seiten dem Vernehmen nach auf den vorläufigen Text inklusive Präambel. „Wir sind uns - nach intensiven, aber guten Verhandlungen - nun in allen inhaltlichen Fragen weitestgehend einig”, bestätigte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur.